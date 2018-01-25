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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Таджикистана просит граждан воздержаться от поездок по территории Казахстана из-за сильных морозов
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CA-NEWS (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам Таджикистана воздержаться от наземных поездок по территории Казахстана до улучшения погодных условий в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с введением чрезвычайной ситуации в ряде районов Республики Казахстан по причине резкого похолодания, мы рекомендуем воздержаться от наземных поездок по территории Республики Казахстан, до улучшения погодных условий», - говорится в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.

Тем временем, "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов. В связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных морозов.

В Астане: в период 23-26 января ожидается сильный мороз, ночью -35...-40, днем -27...-32 градусов.

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