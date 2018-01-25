В Алматы 2 февраля пройдет заседание Евразийского межправсовета

- В Алматы 2 февраля пройдет заседание Евразийского межправсовета, сообщает пресс-служба российского правительства.

В очередном заседании Евразийского межправительственного совета примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Председательствовать на встрече будет премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ходе встречи главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят актуальные вопросы развития союза и совершенствования его нормативно-правовой базы.

«В частности, готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Предполагается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Повестка дня заседания также включает вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, пенсионным обеспечением трудящихся государств-членов, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах-членах союза и состояние взаимной торговли, отмечается в тексте.