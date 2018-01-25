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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Четверть территории Казахстана из-за морозов закрыта для движения автобусов и машин на дизеле
CA-NEWS (KZ) - В Восточном Казахстане из-за морозов закрыли дороги для движения пассажирского и дизельного транспорта.

""Казахавтодор" пошёл на такой шаг в связи с ожидаемым понижением температуры до -40 градусов по Цельсию. Все дороги ВКО закрыты для пассажирского и дизельного транспорта, начиная с 21.00 24 января", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, уже четвертые сутки, начиная с 21 января, ограничения для движения отдельных видов транспорта действует в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. В регионах объявлено штормовое предупреждение.

Общая площадь регионов, где введено ограничение, составляет 24% от площади Казахстана. На территории этих областей проживает примерно четверть всего населения республики.

В Костанайской области ограничено движение пассажирского и дизельного транспорта на тех дорогах, что ведут в сторону столицы и Петропавловска. Причина всё та же – мороз ниже 30 градусов.


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