Президент Туркменистана объявил выговор председателю Госконцерна «Туркменхимия»

- Туркменистан, политика
- 10:33, 25 января 2018
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«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение реализации установленных заданий председателю Государственного концерна «Туркменхимия» Ныязлыеву Ныязлы Мырадовичу объявлен выговор», - говорится в сообщении.
Шамырат Меретлиев был назначен временным исполняющим обязанности председателя «Туркменхимия» в мае 2017 года, после того как прежний руководитель госконцерна Мухамметмырат Айдогдыев был переведен на пост зампреда кабинета министров Туркменистана.
Напомним, президент туркменистана в октябре 2017 года сменил председателя Государственного концерна «Туркменхимия».
Меретлиев Шамырат был освобождён от временного исполнения обязанностей председателя концерна на его место был назначен нынешний глава Ныязлы Ныязлыев.