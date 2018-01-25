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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана объявил выговор председателю Госконцерна «Туркменхимия»
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор председателю Госконцерна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлыеву, сообщает в среду, 24 января пресс-служба главы государства.

«Распоряжением президента Туркменистана за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, необеспечение реализации установленных заданий председателю Государственного концерна «Туркменхимия» Ныязлыеву Ныязлы Мырадовичу объявлен выговор», - говорится в сообщении.

Шамырат Меретлиев был назначен временным исполняющим обязанности председателя «Туркменхимия» в мае 2017 года, после того как прежний руководитель госконцерна Мухамметмырат Айдогдыев был переведен на пост зампреда кабинета министров Туркменистана.

Напомним, президент туркменистана в октябре 2017 года сменил председателя Государственного концерна «Туркменхимия».

Меретлиев Шамырат был освобождён от временного исполнения обязанностей председателя концерна на его место был назначен нынешний глава Ныязлы Ныязлыев.

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