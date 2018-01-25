Морозы в Казахстане: Мечети Астаны бесплатно развозят жителей и раздают горячие обеды дорожным рабочим

CA-NEWS (KZ) - В мечетях Астаны оказывают помощь социально уязвимым слоям населения, сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана.

В рамках благотворительной акции «Астана – дружелюбный город» в дни непогоды жителям города, ожидающим общественный транспорт, была предоставлена бесплатная развозка до мест назначения. Четыре нуждающиеся семьи получили 6 тонн угля. Также организованы горячие обеды для дорожных рабочих и строителей.

«Главная цель нашей акции – помочь людям в морозные дни, поддержать нуждающиеся семьи. Вчера уголь доставили в 4 столичные семьи с низким доходом. К концу недели мы планируем увеличить раздачу топлива до двух тонн и раздать его 25 семьям», - сообщил наставник мечети «Нур Астана» Ильяс Отаров.

По его словам, в течение двух дней были предоставлены бесплатные горячие обеды 400 жителям столицы. Кроме того, в рамках социальной акции автомобили со специальными логотипами развозят горожан, ожидающих общественный транспорт, в места назначения.

«Жители Астаны, узнавшие в социальных сетях о благотворительной акции, активно в ней участвуют и вносят свой вклад в доброе дело», - добавил И.Отаров.

Напомним, "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого резкого похолодания до минус 45 градусов. В связи с прохождением по территории Казахстана Арктического антициклона в ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых очень сильных морозов.

В Астане: в период 23-26 января ожидается сильный мороз, ночью -35...-40, днем -27...-32 градусов.



