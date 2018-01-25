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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
Предыстория: В Узбекистане врачи извлекли из тела 11-месячного ребёнка 13 игл
CA-NEWS (UZ) - Грудной ребенок, из тела которого в ходе сложной хирургической операции врачи извлекли 13 стальных игл, скончался в среду в реанимационном отделении Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в столице Узбекистана. Об этом в среду написала на своей странице в Facebook директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева.

"11-месячному малышу не удалось выжить после операции по извлечению иголок из его тела", - сообщила Ходжаева.

Ранее стало известно, что 11-месячного ребенка с температурой и начавшейся пневмонии из Ферганской области доставили в РНЦЭМП. При осмотре врач рекомендовал сделать рентген, во время которого выяснилось, что в теле малыша находится 16 металлических игл. Анализы показали, что они находятся там около полутора месяцев.

В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства. Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. По его словам, "иглы были вставлены посторонним человеком".

Согласно сообщениям местных СМИ, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (19)
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adinay_90
12:32, 25 января 2018
Как так можно? Мать знала, она же самый близкий человек этого ангела. Всегда с ним.
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Daler
12:04, 25 января 2018
Твари
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zulu777
11:58, 25 января 2018
Жалко очень!!! Наказать виновных!!!
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scanerKG
11:55, 25 января 2018
Такой жестокости мир никогда не видел. Вонзали в ребенка 16 игл!16. И полтора месяца испытывают адские боли(( Байкушум ай. Даже пытки так не делают. Под смертную казнь, того кто это сделал. Не могу прийти в себя.
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Arabella
11:54, 25 января 2018
Бедный ребенок! Не дали ему прожить в этом мире спокойно и счастливо. Врачам спасибо за то, что боролись за спасение его жизни, а тому садисту который мучил ребенка я хочу пожелать самого плохого на свете... Мать тоже молодец, не доглядела, неужчто когда купала свое дите не замечала следов экзекуции?!
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Karaoke
11:52, 25 января 2018
Полтора месяца непрерывной боли. С этим миром что-то пошло не так.
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tatutatu
11:46, 25 января 2018
Так надеюсь что найдут виновника, ооочень надеюсь.
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tatutatu
11:43, 25 января 2018
Мне так плохо, блиииин. Я даже не знаю что мне написать... Родители, пожалуйста, берегите своих детей. Их жизнь напрямую зависит от родителей
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dani7777
11:31, 25 января 2018
Жалко ребенка. Берегите своих малышей
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dani7777
11:30, 25 января 2018
Ай аллах за что так?! Убейте этих отморозков кто подстроил такое
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frunze17
11:23, 25 января 2018
Бедный малыш, за что ему это. А этих садистов посадите на 30 лет.
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malika7
11:22, 25 января 2018
И вообще как так можно было засунуть 13 игл в малыша. Как мать не могла заметить на теле следы от иголок? Кааааак?!
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kaizuuu
11:15, 25 января 2018
Кому кто сделал это, тоже надо воткнуть 100 игл и пусть поживет месяц другой.
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rubka
11:09, 25 января 2018
Очень жаль малыша Кто так мог поступить с ним, за грехи взрослых не должны отвечать и страдать дети, тому кто это сделал все вернется в 10 кратном размере, жизнь бумеранг! Капму вселенной никто не отменял!
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vesna2017
11:09, 25 января 2018
Бедненький , полтора месяца мучений ни за что. :(
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bolek
11:09, 25 января 2018
Еще и года не исполнилось, а столько натерпелся, столько мучился малыш, и вот такой трагический конец... Кто этот злодей, сотворивший подобное?
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dejavu77
11:07, 25 января 2018
Ужас что творится с людьми,вернее с НЕЛЮДЯМИ!!Как можно вставить иглы малышу!?Казнить таких тварей надо без суда и следствия !!
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malika7
11:04, 25 января 2018
Ай блиин, бедный малыш. Так надеялись, что пойдет на поправку. Покойся с миром, маленький .
Куда мать блин смотрела!
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asenidze
11:02, 25 января 2018
Бедный малыш. Жаль...
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