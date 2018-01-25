Морозы в Казахстане: в Северном Казахстане замерзли трубы, в Восточном - не ходят автобусы

- Из-за морозов в Петропавловске жители столкнулись с коммунальной проблемой, а в Усть-Каменогорске – с очередным сбоем в графике общественного транспорта, сообщают казахстанские сми.

В Петропавловске из-за сильных морозов промерзли трубы водопровода в 32 жилых домах,в 21 доме работы по отогреву труб еще продолжаются.

22 января промёрзли трубы в 13 домах. ЧС устраняли силами бригад и всей техники предприятия "Кызылжар су", для жителей организовали подвоз воды. В течение дня работы были завершены, подачу воды восстановили. 23 января в одном из домов ситуация повторилась, кроме того, с аналогичной проблемой столкнулись жители ещё 19 домов. В "Кызылжар су" пообещали восстановить подачу воды до конца дня.

В связи с ухудшением погодных условий в департаменте по ЧС СКО создали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС зимнего периода.

Дороги областного и республиканского значения на территории области перекрыты по всем направлениям.

Низкие температуры ощутимо отразились на графике движения пассажирских автобусов в Усть-Каменогорске, передаёт YK-news.kz.

"Сегодня ситуация обсуждалась с перевозчиками города. Они всеми силами пытаются сохранять контроль над ситуацией. Сегодня, ко второму пику движения, когда люди поедут с работы домой, график движения планируется заполнить по максимуму. Насчёт завтрашнего утра точно сказать не могу – ситуация зависит от многих факторов", – рассказал директор ЦУПП Владимир Панков.

Жители Усть-Каменогорска задумались о судьбе птиц и бездомных животных, обитающих на морозе, сообщает Altaynews. Представители общественных организаций, занимающиеся защитой бездомных животных, в соцсетях призывают жителей региона помочь, подкормить кошек и собак, запустить их в свой подъезд погреться.

Для птиц в городе, в частности в приречных зарослях Ульбы и Иртыша, развесили кормушки. Этой зимой жители Усть-Каменогорска стали замечать на ветках деревьев снегирей. Орнитологи объясняют, что снегири перекочевали из лесных массивов из-за нехватки корма, и просят всех устькаменогорцев зимой, а особенно в лютые морозы подкармливать пернатых.

"Сейчас важно подкармливать птиц, чем мы и занимаемся. Кормить можно подсолнечными семечками, просом, пшеном, овсом, остатками с кухонного стола. Зимой в суровые морозы птицы, даже насекомоядные, такие как синицы, переходят на питание иным кормом. Варить крупу необязательно, даже, наоборот, лучше высыпать сухую", – пояснил кандидат наук, биолог, орнитолог Константин Прокопов.

В Павлодаре большинство родителей из-за морозов решили не отводить малышей и детей дошкольного возраста в детские сады. 73% воспитанников детских садов пропускают занятия, сообщает Pavlodarnews.

"Вчера дошкольные учреждения посетили 6754 детей из 20 119, а это 33,5%. Сегодняшняя посещаемость – 5386 детей, или 26,7%. Детские сады в актированные дни допускают пропуск детей до трёх дней в связи с низкой температурой на улице, администрация учреждений принимает соответствующее заявление от родителей", – рассказала главный специалист дошкольного сектора отдела образования Куралай Кузеева.

23 января в школах Павлодарской области были отменены занятия первой смены с 1 по 11 класс и первых курсов колледжей, второй смены – с 1 по 9 класс.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях из-за сильных морозов до 26 января сохраняется штормовое предупреждение.