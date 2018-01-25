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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Аргентинский» динозавр оказался родом из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Палеонтологи из Зоологического института РАН сообщили, что хищный динозавр, живший 90 млн лет назад, впервые появился в Средней Азии, а не в Южной Америке. Ученые выяснили, что останки рептилии-альваресзавриды, найденные в Узбекистане, такие же древние, как и кости особи, обнаруженные до этого в Аргентине.

Как сообщают "Известия", найденные на территории Узбекистана останки динозавра оказались не менее древними, чем кости, обнаруженные в Аргентине. При этом «узбекский динозавр» оказался гораздо более эволюционно развитым.

«У него более специализированное строение кисти. Также у азиатских форм более продвинутая форма задней конечности, свидетельствующая, что они были лучше приспособлены к быстрому бегу. Это позволяет утверждать, что группа возникла все-таки в Азии, а какая-то ее ранняя ветвь проникла в Южную Америку», — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Зоологического института РАН Александр Аверьянов.

Он также отметил, что в Азии было обнаружено больше видов альваресзаврид, чем в Южной Америке. Открытие российских ученых может помочь в изучении движения материков.

Останки динозавра-альваресзаврида, которые помогли исследователям установить новую родину рептилии, были найдены в Узбекистане в ходе экспедиции, которая проходила в 1997 – 2006 годах.

Альваресзавриды достигали высотой не более двух метров, перемещались на двух ногах, имели длинный хвост. Предположительно, питались личинками насекомых, которые они извлекали из коры деревьев.

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