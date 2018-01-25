Узбекистан открывает новые направления для миграции в Россию и другие страны СНГ

- Узбекистан планирует открыть новые направления для граждан, выезжающих в Россию и другие страны СНГ. Об этом говорится в постановлении узбекского правительства о неотложных мерах по обеспечению безопасности трудовых мигрантов, опубликованной в официальной прессе.

Документом предусмотрено усиление контроля за состоянием пассажирских автобусов, введение льготных авиа- и железнодорожных билетов для трудовых мигрантов, открытие новых автобусных, железнодорожных и авиамаршрутов, а также привлечение зарубежных низкобюджетных перевозчиков.

Решение было принято после трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане 18 января.

По данным российских органов внутренних дел, на 1 января 2017 года в России находилось около 1,5 млн граждан Узбекистана.