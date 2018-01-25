Узбекистан открывает новые направления для миграции в Россию и другие страны СНГ
- Узбекистан, общество
- 11:22, 25 января 2018
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан планирует открыть новые направления для граждан, выезжающих в Россию и другие страны СНГ. Об этом говорится в постановлении узбекского правительства о неотложных мерах по обеспечению безопасности трудовых мигрантов, опубликованной в официальной прессе.
Документом предусмотрено усиление контроля за состоянием пассажирских автобусов, введение льготных авиа- и железнодорожных билетов для трудовых мигрантов, открытие новых автобусных, железнодорожных и авиамаршрутов, а также привлечение зарубежных низкобюджетных перевозчиков.
Решение было принято после трагедии, произошедшей с пассажирским автобусом в Казахстане 18 января.
По данным российских органов внутренних дел, на 1 января 2017 года в России находилось около 1,5 млн граждан Узбекистана.
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