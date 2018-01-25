В Турции создается Ассоциация студентов Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В настоящее время в ведущих высших учебных заведениях Турции обучаются около 800 студентов из Узбекистана. На днях состоялась беседа за «круглым столом» с участием представителей этой молодежи, посольства Узбекистана в Анкаре и генерального консульства в Стамбуле, сообщает ИА "Жахон".

В рамках «круглого стола» был представлен стенд с информационными материалами об оказании правовой помощи узбекистанцам, пребывающим за рубежом.

В целях стимулирования молодежи к взаимной консолидации, повышения уровня правового сознания и культуры студенческим активом принято решение об учреждении Молодежной ассоциации студентов Узбекистана в Турции.

Главой объединения избран Маъмуржон Ахмаджонов, студент 4-го курса факультета политологии Стамбульского Университета Май. Избраны также региональные представители из Анкары, Коньи, Коджели и Самсуна. Кроме того, при организации создан Консультативный совет из числа представителей педагогических кругов (в Турции преподавательской деятельностью заняты 26 граждан Узбекистана), посольства и генконсульства страны.

Среди задач ассоциации – продвижение научно-исследовательской, социально-гуманитарной деятельности, установление связей со студентами из Узбекистана в Турции, оказание им практической помощи в решении бытовых и других проблем. Представители структуры также будут консультировать трудовых мигрантов из Узбекистана об условиях поступления в турецкие вузы, готовить статьи для СМИ Турции, рассказывающие о деятельности Молодежного движения Узбекистана.