Папа Римский назвал библейского змея-искусителя создателем первой фейковой новости, призвав противостоять лжи и сенсационным заголовкам

CA-NEWS (CA) - Папа римский Франциск призвал противостоять распространению фейковых новостей, заметив, что первый случай дезинформации зафиксирован еще в Библии, когда Ева поддалась искушению и вкусила запретный плод. Об этом говорится послание по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций (католическая церковь будет отмечать этот день 13 мая), опубликованном на официальном сайте Ватикана в среду, 24 января.

Термин «фейковые новости» означает распространение в медиа и социальных сетях ложной информации.

«Нам нужно разоблачить то, что можно назвать змеиной тактикой, которую используют те, кто маскируется, чтобы нанести удар в любое время в любом месте. Эту стратегию использовал хитрый змей в Книге Бытия, он на заре человечества создал первые фейковые новости, которые положили начало трагической истории человеческого греха», - говорится в обращении понтифика.

Папа римский заявил, что фейковые новости создают для манипулирования читателями, но их истинная цель — распространение гордыни и ненависти.

Понтифик полагает, что причиной быстрого распространения фейковых новостей становится людская алчность. «Фейковые новости часто становятся «вирусными», распространяясь так быстро, что их трудно остановить, не из-за желания поделиться, которым вдохновлены социальные сети, а из-за того, что они обращаются к ненасытной алчности, столь легко пробуждаемой в людях», - подчеркнул Франциск.

«Экономические и манипулятивные цели, которые питают дезинформацию, укоренены в жажде власти, стремлении обладать и наслаждаться, что в конечном итоге делает нас жертвами чего-то гораздо более трагического: обманчивой сила зла, которая движется от одной лжи к другой, чтобы лишить нас внутренней свободы», - заявил он.

Он считает лучшим противоядием от ложной информации людей, которые готовы прикладывать усилия для поисков истины. Папа Римский отметил, что профессия журналиста становится не просто работой, а миссией, и призвал поддерживать журналистов, которые противостоят лжи, «риторическим лозунгам и сенсационным заголовкам».