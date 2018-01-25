Морозы в Казахстане: Врачи спасли 4 водителей, машины которых сломались в Павлодарской области

CA-NEWS (KZ) - Врачи оказали помощь четырем водителям, машины которых сломались на трассе Кызылорда–Павлодар.

Как сообщает 25 января пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, специалисты Павлодарского филиала центра медицины катастроф оказали помощь водителям: один большегрузный автомобиль из-за технических неисправностей остановился в 50 км от трассово-медико-пасательного пункта, расположенного в поселке Щидерты, а другой в 60 км. В обоих случаях водителям потребовалась медицинская помощь, они были эвакуированы и доставлены в пункты обогрева.

На территории региона функционируют два пункта, которые расположены на тех участках республиканской автодороги, где наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. А в зимний период трассовые пункты используются как пункты обогрева для водителей и пассажиров.