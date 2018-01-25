На общественных парковках Ашхабада запретили размещение старых автомобилей, а также имеющих «неисправности»

CA-NEWS (TM) - На общественных автостоянках столицы Туркменистана запретили размещать устаревшие, а также имеющие «неисправности» автомобили. Как сообщают источники туркменской службы радио «Азатлык» в Ашхабаде, в частности со столичных автостоянок принудительно выдворяют автомобили с утечкой масла.

Данная мера, ужесточающая требования к эксплуатации частного автотранспорта совпала с запретом властей города на передвижение и использование автомобилей темных цветов.

Как утверждают источники 22 января руководители городской и районной администраций Ашхабада совершили обход платных автостоянок столицы с требованием не принимать на парковку автомобили, в частности имеющие утечку моторного масла.

«Представители хякимликов потребовали от сотрудников автостоянок, используя химикаты, замыть маслянные подтеки от автомобилей на стоянках, чтобы их не было видно, также предупредили, что подобные проверки будут проводиться регулярно. Их предупредили, что в случае обнаружения подтеков антифриза или моторного масла будет выписан штраф, а при повторном нарушении размер штрафа будет увеличен, а сотрудники уволены», - сообщил обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

Сами автовладельцы отмечают, что находятся в безвыходном положении, так как кроме платных автостоянок в городе почти нет других мест для стоянки частного автотранспорта.

«Практически все владельцы стареньких автомобилей - жители со скромным заработком или те, кто зарабатывает частным извозом. В настоящее время ремонт стоит минимум 3000 манатов. На улицах парковать машины нельзя. Поэтому приходится парковать машину где-нибудь на окраине, где не бывает полиции, либо во дворе у знакомых на Хитровке», - рассказал житель Ашхабада, представившийся Гочмурадом.

В декабре власти Ашхабада ввели беспрецедентные меры по запрету на использование в городе частного автотранспорта темных цветов. Сообщалось о многочисленных случаях эвакуации автомобилей жителей города, с последующим штрафом.

Население Ашхабада не было заранее информировано как о запрете на использование темных автомобилей, также о нынешнем запрете на парковку автомобилей с утечкой моторного масла на платных автостоянках города.

В течение последних нескольких лет власти Туркменистана ввели ряд ограничений в отношении частных транспортных средств граждан страны.

В октябре 2017 года дорожная полиция Ашхабада останавливала водителей, в автомобилях которых имеются традиционные амулеты и талисманы, в том числе вязанные из верблюжьей шерсти веревочки «аладжа», а также надписи и игрушки. От водителей требовали удалить подобные атрибуты из салона автомобиля, а также накладывали штраф в размере 50 манатов.

В марте 2013 года в стране вступил в силу запрет на ввоз автомобилей, с датой выпуска, превышающей пять лет. В 2014 году в стране была запрещена тонировка стекол автомобилей, а в 2015 году власти страны ввели запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета.