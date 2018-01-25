Морозы в Казахстане: На трассе парализовало автобус с пассажирами

CA-NEWS (KZ) - Морозы в Казахстане: На трассе парализовало пассажирский автобус с 29 людьми

В восточном Казахстане спасатели и сотрудники полиции оказали помощь пассажирам рейсового автобуса.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, из-за сильных морозов пассажирский автобус, следовавший рейсом Алматы–Зайсан вечером 23 января прекратил свое движение. Транспорт парализовало на трассе в 40 км от города Аягоз.

От дежурного РОВД около 22:00 спасателям поступило сообщение, что на дороге стоит пассажирский автобус, в котором находится 27 человек и 2 водителя. Среди пассажиров детей не было.

«Вместе с местным исполнительным органом нами был организован автобус и временное место для пребывания людей. Тем временем, пока мы добирались до граждан, мимо проходивший пассажирский автобус посадил пассажиров и довез до ближайшего кафе. Двух водителей перевезли сотрудники РОВД», - сообщил старший инженер ОЧС Аягозского района Дархан Нугаметов.

Все пассажиры – жители Зайсана. Никто из людей не пострадал, признаков обморожения не наблюдалось. Около полуночи спасатели ОЧС Аягозского района совместно и сотрудники местного исполнительного органа перевезли граждан до города Аягоз и разместили в помещении детской спортивной школы.

В Восточно-Казахстанской области третий день держатся крепкие морозы. Столбики термометров в некоторых районах достигают -45 градусов. Почти во всех районах школьники не учатся. На трассах введены ограничения для пассажирского и дизельного транспорта, добавили в КЧС.