В Монголии будет начато строительство нефтеперерабатывающего завода
CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии приняло решение о запуске строительства нефтеперерабатывающего завода во втором квартале этого года на территории сомона Алтанширээ аймака Дорноговь, сообщает Монцамэ.
В связи с этим также решено взять земельный участок площадью 150 гектаров под специальные нужды государства.
Государственные компании и организации будут отвечать за реализацию строительства железнодорожной линии, сверхпрочной специальной автодороги и линии электропередачи от города Сайншанд до нового НПЗ.
Рабочая группа из представителей Управления по борьбе с коррупцией, Главного разведывательного управления, Главного управления полиции и Управления по надзору и контролю будут осуществлять постоянную контроль за выполнением созидательной работы.
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