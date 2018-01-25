В Монголии будет начато строительство нефтеперерабатывающего завода

- Правительство Монголии приняло решение о запуске строительства нефтеперерабатывающего завода во втором квартале этого года на территории сомона Алтанширээ аймака Дорноговь, сообщает Монцамэ.

В связи с этим также решено взять земельный участок площадью 150 гектаров под специальные нужды государства.

Государственные компании и организации будут отвечать за реализацию строительства железнодорожной линии, сверхпрочной специальной автодороги и линии электропередачи от города Сайншанд до нового НПЗ.

Рабочая группа из представителей Управления по борьбе с коррупцией, Главного разведывательного управления, Главного управления полиции и Управления по надзору и контролю будут осуществлять постоянную контроль за выполнением созидательной работы.