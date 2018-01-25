Для спасения Балхаша экологический фонд выделил $2 млн

CA-NEWS (KZ) - Два миллиона долларов на улучшение экологической ситуации в Балхаше выделил Глобальный экологический фонд по просьбе Правительства Казахстана, сообщают казахстанские сми.

Средства пойдут на управление эффективным использованием земельных ресурсов в регионе. О планах спасения Балхаша рассказала директор Института экологии и устойчивого развития Куралай Карибаева.

"Чтобы Балхаш не повторил судьбу Арала, мы будем систематизировать работу Или-Балхашского бассейна в Алматинской области, чтобы остановить процесс засоления, эффективнее использовать пастбища вблизи Балхаша и развернуть скот за четыре сезона. От Южного Балхаша до Тянь-Шаня, до Чу-Заилийского Алатау будет развиваться культура садоводства. В то же время в горных районах Заилийского Алатау восстанавливается социальный статус местного населения посредством садоводства. Реализация проекта одобрена Министерством сельского хозяйства", – отметила Куралай Карибаева.

Проект Глобального фонда, помимо Казахстана, включает в себя шесть стран Центральной Азии. Все они получат от фонда в общей сумме 12 млн долларов. Каждое государство может инвестировать два миллиона долларов.

В начале года экологи Карагандинской области забили тревогу в связи с уменьшением озера Балхаш. По мнению специалистов, этому способствует заболачивание и засорение его речных притоков камышом и бытовым мусором.