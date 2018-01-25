РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Для спасения Балхаша экологический фонд выделил $2 млн

CA-NEWS (KZ) - Два миллиона долларов на улучшение экологической ситуации в Балхаше выделил Глобальный экологический фонд по просьбе Правительства Казахстана, сообщают казахстанские сми.

Средства пойдут на управление эффективным использованием земельных ресурсов в регионе. О планах спасения Балхаша рассказала директор Института экологии и устойчивого развития Куралай Карибаева.

"Чтобы Балхаш не повторил судьбу Арала, мы будем систематизировать работу Или-Балхашского бассейна в Алматинской области, чтобы остановить процесс засоления, эффективнее использовать пастбища вблизи Балхаша и развернуть скот за четыре сезона. От Южного Балхаша до Тянь-Шаня, до Чу-Заилийского Алатау будет развиваться культура садоводства. В то же время в горных районах Заилийского Алатау восстанавливается социальный статус местного населения посредством садоводства. Реализация проекта одобрена Министерством сельского хозяйства", – отметила Куралай Карибаева.

Проект Глобального фонда, помимо Казахстана, включает в себя шесть стран Центральной Азии. Все они получат от фонда в общей сумме 12 млн долларов. Каждое государство может инвестировать два миллиона долларов.

В начале года экологи Карагандинской области забили тревогу в связи с уменьшением озера Балхаш. По мнению специалистов, этому способствует заболачивание и засорение его речных притоков камышом и бытовым мусором.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
tusha
11:53, 25 января 2018
половину скушают чиновники.
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×