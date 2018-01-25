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  25 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде торжественно открыты Дни культуры Беларуси (фото)

CA-NEWS (TM) - Во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Беларусь в Туркменистане, сообщает госинформагентство.

Масштабная акция приурочена к 25-летию установления двусторонних дипломатических отношений и проводится в соответствии с программой сотрудничества на 2017-2020 годы между профильными министерствами двух государств.

Для проведения творческого форума в Ашхабад прибыла делегация деятелей культуры и мастеров искусств Беларуси. От имени гостей собравшихся приветствовал заместитель министра культуры Республики Беларусь Александр Яцко, отметивший большое значение нынешней акции в укреплении дружеских связей между двумя братскими народами, в их духовном взаимообогащении.

Затем туркменской стороне был вручён сертификат о передаче в дар Государственной библиотеке Туркменистана факсимильного издания «Книжное наследие Франциска Скорины», подготовка которого была приурочена к 500-летию белорусского и восточнославянского книгопечатания. В 22-томном собрании представлены произведения, знакомящие с ценным пластом белорусской истории и культуры.

По завершении торжественной части состоялся концерт белорусских популярных артистов и коллективов.

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