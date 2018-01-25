В Таджикистане с 27 января ожидается резкое похолодание

- Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан основываясь на данные Агентства по гидрометеорологии страны, сообщает об ухудшении погодных условий на территории республики с 27 января по 1 февраля 2018 года.

Ухудшения погоды выражается в снижении температурного фона до минусовой отметки, осадках в виде снега в долинах, и, обильных снегопадах на горных массивах, возникновения снежного наката на автодорогах, особенно на перевалах. В большинстве высокогорных регионов, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильный ветер, а местами и ледяной дождь.

В этой связи Комитет просит граждан и гостей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей, экономить электроэнергию, соблюдать правила дорожного движения, а также в целях безопасности движения по горным дорогам и перевалам рекомендует водителям следующее:

-проверить исправность автомобиля;

-заменить автошины на зимние, а большегрузные автомобили укомплектовать цепями противоскольжения, паяльными лампами, утеплителями капота и решетки радиатора, а так же проверить исправность отопительных систем;

-иметь в багажнике теплые вещи, фонарик, небольшую лопату, буксировочный трос, запасную канистру с топливом, спички, термос с горячей водой;

-обновить аптечку в машине;

-двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

-при движении по горным дорогам сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;

- во избежание заноса не делать резких маневров;

-если Вы не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или не обладаете достаточным опытом вождения – воздержаться от поездок;

-выполнять рекомендации сотрудников МВД, КЧС об ограничении движения на отдельных участках дорог при возможном сходе снежных лавин, камнепадов;

- ограничить движение в темное время суток.

Тем гражданам, которые обогревают свое жилье печами, Комитет просит интенсивно и длительно не топить печи и дает свои рекомендации:

-рекомендовано топить два – три раза в день не более полутора часов и с перерывами, нежели один раз длительное время;

-не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Их использование может спровоцировать вспышку паров и выброс пламени;

-у печей нельзя сушить дрова, другие горючие материалы, вешать для просушивания белье;

-ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям;

-зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место. Не подвергайте себя и своих близких опасности, высыпая золу в картонные коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек.

Также, КЧС еще раз настоятельно просит граждан в эти дни воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, выпаса скота, заготовки дров и охоты в горных местностях.