В Таджикистане с 27 января ожидается резкое похолодание

- Таджикистан, общество
- 14:38, 25 января 2018
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Ухудшения погоды выражается в снижении температурного фона до минусовой отметки, осадках в виде снега в долинах, и, обильных снегопадах на горных массивах, возникновения снежного наката на автодорогах, особенно на перевалах. В большинстве высокогорных регионов, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильный ветер, а местами и ледяной дождь.
В этой связи Комитет просит граждан и гостей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей, экономить электроэнергию, соблюдать правила дорожного движения, а также в целях безопасности движения по горным дорогам и перевалам рекомендует водителям следующее:
-проверить исправность автомобиля;
-заменить автошины на зимние, а большегрузные автомобили укомплектовать цепями противоскольжения, паяльными лампами, утеплителями капота и решетки радиатора, а так же проверить исправность отопительных систем;
-иметь в багажнике теплые вещи, фонарик, небольшую лопату, буксировочный трос, запасную канистру с топливом, спички, термос с горячей водой;
-обновить аптечку в машине;
-двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;
-при движении по горным дорогам сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается;
- во избежание заноса не делать резких маневров;
-если Вы не успели подготовить автомобиль с учётом погоды или не обладаете достаточным опытом вождения – воздержаться от поездок;
-выполнять рекомендации сотрудников МВД, КЧС об ограничении движения на отдельных участках дорог при возможном сходе снежных лавин, камнепадов;
- ограничить движение в темное время суток.
Тем гражданам, которые обогревают свое жилье печами, Комитет просит интенсивно и длительно не топить печи и дает свои рекомендации:
-рекомендовано топить два – три раза в день не более полутора часов и с перерывами, нежели один раз длительное время;
-не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Их использование может спровоцировать вспышку паров и выброс пламени;
-у печей нельзя сушить дрова, другие горючие материалы, вешать для просушивания белье;
-ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям;
-зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в безопасное место. Не подвергайте себя и своих близких опасности, высыпая золу в картонные коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек.
Также, КЧС еще раз настоятельно просит граждан в эти дни воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, выпаса скота, заготовки дров и охоты в горных местностях.