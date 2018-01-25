Н.Назарбаев принял заместителя премьер-министра А.Жумагалиева

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 25 января принял заместителя премьер-министра Аскара Жумагалиева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили ход реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Благодаря цифровизации казахстанская экономика должна увеличиться на 30%, в денежном выражении это составит более 2 трлн тенге», - сказал глава РК.

Он подчеркнул необходимость участия отечественного бизнеса в проработке вопросов реализации государственных заказов в области цифровизации для того, чтобы сохранить накопленный опыт и компетенции в Казахстане.

«Программа цифровизации утверждена, государство выделяет на это немало денег, необходимо обеспечить их эффективное использование», - добавил Н.Назарбаев.

В свою очередь А.Жумагалиев проинформировал президента об ожидаемых результатах выполнения программы.

«В добывающей промышленности за счет внедрения цифровизации уменьшится себестоимость продукции, увеличится добыча. Также мы предполагаем создание около 200 тыс. новых рабочих мест в сфере электронной коммерции. По нашим подсчетам, только за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг в бюджет государства поступит более 100 млрд тенге», - сказал он.

В завершение встречи глава государства заслушал отчет о подготовке к проведению международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» и дал ряд конкретных поручений.