Объем перевозок грузов между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 31%

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 31% и составил 9 тыс. тонн. Об этом стало известно на заседании сената парламента РК.

Депутаты в первом чтении одобрили ратификацию соглашения о международном автомобильном сообщении между странами.

Соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок, регламентирует их виды и порядок установления квоты обмена бланками разрешений.

По данным Министерства по инвестициям и развитию, в 2017 году объем перевозок грузов автотранспортом между двумя странами увеличился на 31% и составил 9 тыс. тонн. Всего осуществлено 600 рейсов, основные перевозимые грузы - оборудование, продукты растительного и животного происхождения, черные и цветные металлы, готовые продукты питания.

В ведомстве добавили, что Казахстан заключил автомобильные соглашения с 41 государством.