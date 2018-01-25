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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Объем перевозок грузов между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 31%

CA-NEWS (KZ) - В 2017 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 31% и составил 9 тыс. тонн. Об этом стало известно на заседании сената парламента РК.

Депутаты в первом чтении одобрили ратификацию соглашения о международном автомобильном сообщении между странами.

Соглашение устанавливает правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок, регламентирует их виды и порядок установления квоты обмена бланками разрешений.

По данным Министерства по инвестициям и развитию, в 2017 году объем перевозок грузов автотранспортом между двумя странами увеличился на 31% и составил 9 тыс. тонн. Всего осуществлено 600 рейсов, основные перевозимые грузы - оборудование, продукты растительного и животного происхождения, черные и цветные металлы, готовые продукты питания.

В ведомстве добавили, что Казахстан заключил автомобильные соглашения с 41 государством.

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