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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Италии с рельсов сошел поезд

CA-NEWS (CA) - В пригороде Милана поезд сошел с рельсов. 10 человек получили серьезные ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника спасательной службы.

В результате аварии, по данным Reuters, погибли от трех до пяти человек.

Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана. Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato, что авария случилась за 40 км от города.

Информацию о трех погибших подтверждают источники Daily Star. Также сообщается, что около 100 человек получили травмы, 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Больница в соседнем городе Монца приостановила все операции в ожидании поступления травмированных пассажиров.

На месте работают группы спасателей и пожарных. Движение поездов в Милан пока приостановлено.

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