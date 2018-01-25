В Италии с рельсов сошел поезд

- Азия и мир, происшествия
- 15:13, 25 января 2018
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CA-NEWS (CA) - В пригороде Милана поезд сошел с рельсов. 10 человек получили серьезные ранения, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника спасательной службы.
В результате аварии, по данным Reuters, погибли от трех до пяти человек.
Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана. Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato, что авария случилась за 40 км от города.
Информацию о трех погибших подтверждают источники Daily Star. Также сообщается, что около 100 человек получили травмы, 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Больница в соседнем городе Монца приостановила все операции в ожидании поступления травмированных пассажиров.
На месте работают группы спасателей и пожарных. Движение поездов в Милан пока приостановлено.