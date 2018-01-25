Фото – Логотип к 20-летию Астаны

CA-NEWS (KZ) - Акимат Астаны опубликовал логотип, выигравший конкурс, посвященный 20-летию города.

По данным акимата, победителем стало товарищество с ограниченной ответственностью KazUnionConsult.

По словам арт-директора организации Акмарал Еспенбетовой, логотип символически изображает крылья птицы Самрук, образующие собой круг. «Круг во всех древних религиях символизировал небесное начало. Любое природное образование имеет центр – место наибольшей концентрации энергии. Солнце – центр мироздания, вселенское олицетворение жизни и вечности. Как и Астана – сакральный центр Казахстана. Сливаясь в круг, крылья символически изображают участие всех жителей страны в развитии и построении Астаны», - рассказала она.

Компании вручен приз в 8 млн тенге.