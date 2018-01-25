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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Представители МВФ прибыли в Улан-Батор
CA-NEWS (MNG) - Министр финансов Монголии Чимидийн Хурэлбаатар принял делегацию МВФ, которая прибыла в Улан-Батор, сообщает Монцамэ.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

«С началом реализации программы расширенного финансирования МВФ экономика страны стабилизируется, валютные резервы увеличились, обменный курс тугрика стабилизировался, бюджетный дефицит уменьшился, иностранные инвестиции увеличились, рейтинг кредитования повысился, а также видны и другие положительные результаты. Кроме того, есть вопросы для обсуждения и решения с представителями МВФ», - отмечает глава Минфина Монголии.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

По данным ВБ, 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Поскольку имеющиеся в экономике резервы будут, как ожидается, исчерпаны, разработчикам политики потребуется изыскивать способы стимулирования экономического роста в краткосрочной перспективе, не ограничиваясь инструментами налогово-бюджетной политики, и рассматривать возможность реализации инициатив, которые с большей вероятностью могут повысить потенциал долгосрочного роста.

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