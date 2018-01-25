В Китае появились на свет первые в мире клонированные обезьяны (фото)
- Азия и мир, общество
- 15:55, 25 января 2018
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CA-NEWS (CA) - В Китае на свет путем клонирования появились детеныши макаки Чжунчжун и Хуахуа, которым уже почти 2 месяца, сообщает Синьхуа со ссылкой на научный журнал Cell.
Данный прорыв в мировой биологии стал возможен благодаря пятилетней работе научной группы Сунь Цяна из Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая.
Новая технология в будущем позволит исследователям в течение года выводить множество обезьян, идентичных с точки зрения генетического кода и генетической среды, отмечается в сообщении.
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