В Астане установят 65 остановок и запустят 170 автобусов
CA-NEWS (KZ) - В 2018 году в районе «Есиль» Астаны запланирована установка 65 автобусных остановок. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.
Так, по данным акима района Ермаганбета Булекпаева, в прошлом году были выпущены на линию 84 новых автобуса, планируется запуск еще 170 единиц общественного транспорта. По просьбам жителей введены новые маршруты №№ 47, 54, 100, 107, 301. Внесены изменения в 12 маршрутных сетей.
По его словам, в районе «Есиль» имеется 270 остановок. Дополнительно требуется установить еще 65.
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