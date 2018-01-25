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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае зафиксирована самая низкая температура воздуха по стране - минус 50 градусов по Цельсию

CA-NEWS (CA) - Минувший вторник, 23 января в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай» стал самым холодным днем с начала зимнего сезона, сообщает Синьхуа.

В районе Хучжун в горах Большой Хинган, который называют «самым холодным поселком Китая», минимальная температура воздуха достигла минус 50 градусов по Цельсию, став самой низкой по стране с начала зимы.

В уезде Мулань столбики термометров опустились до минус 43,1 градуса - самой низкой отметки за последние 57 лет. В 16 уездах и городах провинции минимальная температура воздуха достигла минус 40 градусов по Цельсию.

В самом северном уезде Китая - уезде Мохэ температура воздуха понизилась до минус 44 градусов. В городских кварталах уезда образовался густой ледяной туман, видимость была менее 50 м.

По прогнозу провинциальной метеорологической службы,сильные морозы в провинции продлятся до четверга.

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