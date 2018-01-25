В Алматы пройдет чемпионат РК по настольному теннису среди юношей и кадетов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы в зале Федерации настольного тенниса Казахстана 27 января стартует I Открытый клубный чемпионат страны среди юношей и кадетов.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, командные соревнования пройдут по олимпийской системе на выбывание после поражения. В личном турнире участники сначала сыграют в подгруппах, а затем победители определят чемпиона по «олимпийке».

«Чемпионат скоротечный, динамичный и нет права на ошибку», - отмечают в НОК.

Тем временем чемпионы республиканского отборочного турнира Алан Курмангалиев, Абдулла Мамай, Назым Серикбай и Аида Усипбаева представляют Казахстан Центрально-Азиатском региональном отборочном турнире Hopes Week в Тегеране (Иран).