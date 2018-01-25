В Ташкенте и областях построят новые здания центров содействия занятости

- Постановлением правительства Узбекистана утверждена Программа по укреплению материально-технической базы районных и городских центров содействия занятости населения (ЦСЗН) на 2018–2021 гг.

Как сообщает "Норма", предусматривается строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий ЦСЗН за счет средств Государственного фонда содействия занятости населения на общую сумму более 79 млрд сумов ($9,7 млн).

Например, в Ташкенте из этих средств планируется построить новые здания Алмазарского, Бектемирского, Чиланзарского, Шайхонтохурского и Юнусабадского районных ЦСЗН, а также капитально отремонтировать уже имеющиеся в еще 5-ти районах.

Кроме того, из Государственного бюджета будут выделены дополнительно 15 млрд 150 млн сумов ($187 тыс) на строительство новых зданий ЦСЗН в областях республики. Таким образом, общий объем финансирования четырехлетней программы составляет 94 млрд 271 млн сумов ($11,6 млн).