Эксперт Всемирного банка рассказала о высокой смертности в ДТП в Центральной Азии

CA-NEWS (TM) - Показатели смертности в ДТП высоки во всех странах Центральной Азии, говорится в статье эксперта Всемирного банка, руководителя проектов Департамента транспорта и ИКТ региона Центральная Азия, Китай, Монголия Алии Каракуловой.

По ее данным, в Казахстане - 24.2 случая фатальных исходов в результате ДТП на 100 000 населения в год, в Кыргызстане - 22, в Таджикистане – 18.8, в Узбекистане – 11.2, в Туркменистане – 17.4. (ВОЗ, 2013)

Во всём мире травмы, полученные в ДТП, являются основной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. Не рак, не сердечные заболевания, и не войны.

Высокий уровень смертности и травмы, которые приводят к непоправимым последствиям, отражаются и на экономике, создавая дополнительное давление на систему здравоохранения и государственный бюджет. Так, ежегодные экономические потери в результате смертности в ДТП составляют порядка 3-4% ВВП в странах Центральной Азии.

Но за экономическими убытками стоит человеческая жизнь, пишет эксперт.

В двух третях случаев жертвами ДТП становятся молодые мужчины в возрасте от 18 до 44 лет, т.е. кормильцы семей. Из-за утраты кормильца их дети могут быть вынуждены бросить школу или университет, и пойти работать, чтобы содержать семью. В большинстве случаев им придётся отказаться от своих стремлений к лучшей жизни.

Государству же придётся увеличить пособия и выплаты, чтобы поддерживать ещё одну семью – ежегодно на поддержку семьи с двумя детьми, оставшейся без кормильца, в Казахстане выделяется более 400 тысяч тенге, примерно столько же составляет ежегодное пособие по инвалидности.

«Вопрос, который я часто задаю своим коллегам в правительстве, звучит так: «На сколько процентов вы хотите снизить число ДТП и уровень смертности на дорогах? Сейчас в ДТП гибнет 24 человека на 100 000 населения. Чего вы хотите добиться через пять лет?», - задается вопросом автор.

Ответы варьируются – от 10% до 70%. Тогда я спрашиваю: представьте, что речь идёт о вашей семье. Вы готовы потерять этот процент своей семьи в следующие пять лет? Ответ «нет». Люди хотят, чтобы в их семьях смертность была нулевой.

И, как показывает международный опыт, это возможно. Швеция, Норвегия и страны Восточной Европы этого добились. Швеция первой запустила национальную программу безопасности vision ZERO (Цель НОЛЬ) чтобы достигнуть нулевого уровня смертности и серьезного травматизма на дорогах.

Благодаря инвестициям в изучение проблемы, сбор данных и принятие мер на их основе, совместной слаженной работы различных департаментов внутри правительства и созданию эффективного законодательства эта инициатива стала успешной.

Как показывает опыт, даже простые и недорогие инженерные решения могут спасти тысячи жизней. В рамках Проекта реконструкции дорог «Юг -Запад», пятнадцать специалистов обучились навыкам проведения аудита и инспекции дорожной безопасности на разных этапах: проектирование, строительство и открытие дорог.

Чтобы бороться с травматизмом и смертностью на дорогах, государство должно оперировать нужными данными и, измерив и проанализировав их, принимать соответствующие меры. Поэтому в рамках Проекта «Восток- Запад», мы также оказываем поддержку правительству во внедрении системы геопространственного анализа дорожно-транспортных происшествий. Открытая онлайн-платформа DRIVER (система визуализации и оценки данных по ДТП и отчетности), разработанная Всемирным банком и доступная на многих языках, была успешно опробована в нескольких странах Азии и Латинской Америки.

Опыт показывает, что правительство играет важнейшую роль во внедрении изменений, поддержке инноваций и устойчивом фокусе на целях. Поскольку меры по повышению безопасности на дорогах касаются безопасности самих дорог, автотранспортных средств и их пользователей, позитивные результаты зависят от слаженной работы разных государственных учреждений: организаций транспорта, здравоохранения, образования, полиции, ЧС и других.

В опубликованном недавно докладе «Высокая цена дорожного травматизма: неприемлемо и предотвратимо» мы приводим другие примеры доказавших свою эффективность мероприятий по повышению дорожной безопасности в мире, которые помогли спасти много жизней и сохранить здоровье многих людей.

В последнее время Казахстан и Центральная Азия добились значительных улучшений в сфере дорожной безопасности, но ещё очень многое предстоит сделать. Нам необходимо мобилизовать работу на самых разных фронтах и срочно – потому что каждый день может стать либо трагедией, либо торжеством жизни, заключает руководитель проектов Департамента транспорта и ИКТ региона Центральная Азия, Китай, Монголия.