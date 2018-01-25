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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области владелец брендов «Роллтон» и BIGBON строит завод по производству продуктов питания за $50 млн
CA-NEWS (KZ) - В городе Капшагай Алматинской области владелец брендов «Роллтон» и BIGBON строит завод по производству продуктов питания.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, компания «Маревен Фуд» вкладывает около 50 млн долларов США в строительство и запуск завода по производству приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов. Реализация проекта позволит создать до 600 новых рабочих мест в регионе.

«Маревен Фуд» является международной компанией, производящей товары повседневного спроса и специализирующейся на разработке, производстве и продвижении продуктов питания. Портфель торговых марок компании включает в себя такие известные бренды, как «Роллтон» и BIGBON, а также профессиональный кулинарный бренд Mareven Food Professional. Вся продукция соответствует высоким стандартам менеджмента качества ISO 9001:2008. Компания имеет успешный опыт реализации инвестиционных проектов и в других странах мира, отмечают в ведомстве.

По данным инвесторов, новый завод предложит широкий ассортимент продуктов питания и полуфабрикатов от местного производителя, что позволит обеспечить продукцией внутренний рынок Казахстана и экспорт в соседние страны: Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, а также Монголию и страны Евразийского региона.

«В производственном процессе основная доля сырья будет закупаться преимущественно у казахстанских поставщиков. Мы планируем выпускать до 90 тонн продукции в сутки. Это производственная мощность, на которую мы рассчитываем выйти в течение 2018 года», - отметил представитель компании «Маревен Фуд».

Строительство завода осуществляется на территории промышленной индустриальной площадки «Арна». На сегодня подведены все инженерно-коммуникационные сети, завершаются работы в строительстве главных складских и производственных объектов.

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