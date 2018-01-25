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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ожидаются морозы до -16

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 16 в период 27-30 января, сообщила начальник гидрометеоцентра Таджикистана Джамиля Байдуллоева.

По ее словам, в этот период ожидается проникновение в республику холодного Сибирского арктического воздуха.

Проникновение холодного воздуха ожидается с территории южной части Казахстана и севера Узбекистана, в связи с чем, прогнозируется резкое похолодание в большинстве районах Согдийской и Хатлонской областей.

"Температура воздуха в долинных районах Согдийской области ночью понизится до 7-12 мороза, днем до 2-7 мороза.

В Хатлонский области и РРП 29-30-января и 1 февраля в долинах ночью до 5-10 мороза, днем 2-7 мороза. В предгорных районах ночью до 10-15 мороза, днем 2-7 мороза. В горных районах ночью до 11-16 мороза, днем 2-7 мороза. 28-29 /01 в отдельных районах Хатлонской области и РРП ожидается выпадение сильного снега", - рассказала Байдуллоева.

По ее информации, надвигающийся холодный воздух осложнит выпас и содержание скота на пастбищах , на автомагистралях ожидается гололедица. Ожидаемые морозы могут также повлиять на работу предприятий связи, энергетических и коммуникационных служб.

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