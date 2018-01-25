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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане предложили ввести уголовное наказание за супружескую измену
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане рассмотрят вопрос введения в стране уголовной ответственности за супружескую измену. Об этом заявил генпрокурор республики Юсуф Рахмон, отвечая на вопрос представителя СМИ в ходе пресс-конференции.

Один из журналистов отметил, что в республике в последнее время все чаще происходят убийства на почве ревности, в связи с чем необходимо, по его мнению, ввести уголовное наказание за измену.

Напомним, в начале октября сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали 56-летнего жителя села Чорбог по подозрению в убийстве.

Подозреваемый пришел на работу к своей бывшей супруге, 40-летней предпринимательнице. Из ревностных побуждений мужчина нанес ей 19 ножевых ранений.

В результате женщина, получив тяжкие телесные повреждения, скончалась на месте происшествия.

Также правоохранители задержали 51-летнего жителя города Турсунзаде по подозрению в убийстве.

Преступление было совершено 26 сентября, когда мужчина находился в нетрезвом состоянии в доме своей бывшей супруги, 50-летней местной жительницы.

Между бывшими супругами возникла ссора. Подозреваемый нанес женщине ножевое ранение в брюшную полость и скрылся с места происшествия, сообщает Sputnik-Таджикистан.

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Комментарии (2)
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Robinguuud
19:15, 25 января 2018
Ну кто подаст заяву и предоставит доказательства. Может и уменьшатся убийства.
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Sagyn1987
17:55, 25 января 2018
Тупое предложение. Как будет определять измену.
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