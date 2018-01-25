Минздрав закупил 300 тыс. тест-полосок и глюкометры для пациентов РК с диабетом

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана закупило более 300 тыс. тест-полосок и глюкометры для пациентов с сахарным диабетом на 650 млн тенге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данного количества хватит для обеспечения 90-дневной потребности. Производство и поставку тест-полосок и глюкометров осуществляет отечественный производитель «Аксель и А».

Еще 570 тыс. тест-полосок на оставшиеся 9 месяцев года на сумму более 1,1 млрд тенге будут закуплены по результатам тендера.

В 2017 году тест-полосами и глюкометрами отечественного производства казахстанцы были обеспечены на сумму 1,16 млрд тенге. Изделия бесплатно отпускались пациентам с сахарным диабетом, состоящим на диспансерном учете в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.