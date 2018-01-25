РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Минздрав закупил 300 тыс. тест-полосок и глюкометры для пациентов РК с диабетом

CA-NEWS (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана закупило более 300 тыс. тест-полосок и глюкометры для пациентов с сахарным диабетом на 650 млн тенге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данного количества хватит для обеспечения 90-дневной потребности. Производство и поставку тест-полосок и глюкометров осуществляет отечественный производитель «Аксель и А».

Еще 570 тыс. тест-полосок на оставшиеся 9 месяцев года на сумму более 1,1 млрд тенге будут закуплены по результатам тендера.

В 2017 году тест-полосами и глюкометрами отечественного производства казахстанцы были обеспечены на сумму 1,16 млрд тенге. Изделия бесплатно отпускались пациентам с сахарным диабетом, состоящим на диспансерном учете в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×