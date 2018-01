Apple разрешит отключать замедление старых iPhone

- Компания Apple объявила, что в новой версии iOS появится функция, которая позволит пользователям iPhone отключать замедление работы смартфона. Версия iOS 11.3 выйдет весной 2018 года, точную дату выхода компания не называет, сообщает РБК.

В частности, Apple уверяет, что в iOS 11.3 появятся новые функции, которые позволят владельцам смартфонов следить за состоянием аккумулятора и будут выдавать рекомендации по их обслуживанию. Данная функция будет доступна в разделе «Настройки», «Аккумулятор» на смартфонах iPhone 6 и более поздних моделях.

Кроме того, теперь пользователи могут видеть включена ли функция «замедления» iPhone, впервые введенная в iOS 10.2.1, и смогут отключать ее. Именно функция замедления работы аккумулятора в старых версиях iPhone, которая была введена, как уверяет Apple, для того, чтобы батареи не перегружались и внезапно не отключались, вызвала недовольство пользователей. Функция будет доступна в разделе «Настройки» — «Аккумулятор» на моделях смартфонов iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Скандал вокруг аккумуляторов Apple начался в конце 2017 года. Пользователи более старых моделей iPhone, таких как iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, пожаловались на то, что их смартфоны начали медленнее работать после выхода нового iPhone X. Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей из-за установленных в них литий-ионных батарей, которые со временем теряют мощность, что может вызывать перезагрузку смартфона или внезапное отключение.