РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Apple разрешит отключать замедление старых iPhone
CA-NEWS (CA) - Компания Apple объявила, что в новой версии iOS появится функция, которая позволит пользователям iPhone отключать замедление работы смартфона. Версия iOS 11.3 выйдет весной 2018 года, точную дату выхода компания не называет, сообщает РБК.

В частности, Apple уверяет, что в iOS 11.3 появятся новые функции, которые позволят владельцам смартфонов следить за состоянием аккумулятора и будут выдавать рекомендации по их обслуживанию. Данная функция будет доступна в разделе «Настройки», «Аккумулятор» на смартфонах iPhone 6 и более поздних моделях.

Кроме того, теперь пользователи могут видеть включена ли функция «замедления» iPhone, впервые введенная в iOS 10.2.1, и смогут отключать ее. Именно функция замедления работы аккумулятора в старых версиях iPhone, которая была введена, как уверяет Apple, для того, чтобы батареи не перегружались и внезапно не отключались, вызвала недовольство пользователей. Функция будет доступна в разделе «Настройки» — «Аккумулятор» на моделях смартфонов iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Скандал вокруг аккумуляторов Apple начался в конце 2017 года. Пользователи более старых моделей iPhone, таких как iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, пожаловались на то, что их смартфоны начали медленнее работать после выхода нового iPhone X. Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей из-за установленных в них литий-ионных батарей, которые со временем теряют мощность, что может вызывать перезагрузку смартфона или внезапное отключение.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×