Сильные морозы в Казахстане: В Усть-Каменогорске водителям, подвозящим людей в морозы, подарили талоны на бензин

- Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев решил наградить автолюбителей, которые бесплатно подвозят горожан в морозы.

Градоначальник встретился с самыми ответственными и отзывчивыми представителями автосообщества. Четверо автолюбителей получили из рук акима города конверты с талонами на 50 литров бензина, предоставленные местной сетью АЗС, сообщает Informburo.kz.

"Мы решили отметить горожан, которые не остались в стороне и помогали жителям в лютые морозы. Они на своих автомобилях бесплатно развозили людей до дома и работы, брали попутчиков. Спасибо, что своими поступками вдохновляете людей на добрые дела. Такие примеры мы всегда будем отмечать и поощрять", – сказал Куат Тумабаев.

Аким Усть-Каменогорска также обратился к руководителям крупных автозаправочных станций города с призывом присоединится к акции "Мейірім – бумеранг добра".

"Ведётся постоянный мониторинг соцсетей, что и помогает узнать обо всех этих людях. Пользователи пишут комментарии и посты в instagram, в которых благодарят и указывают номера автомобилей, владельцы которых развозят людей в морозы", – подытожил аким города.

В Усть-Каменогорске пятый день стоит сильный холод. Днём столбик термометра находится на отметке -35 градусов, ночью доходит до -42. Низкие температуры ощутимо отразились на графике движения пассажирского транспорта в городе. Далеко не все автобусы могут выйти на маршрут – замерзает дизтопливо.

Сильные морозы сохранятся в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях до 26 января.