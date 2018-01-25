В Минздраве Узбекистана опровергли смерть ребёнка, у которого извлекли из тела 13 игл

- Узбекистан, общество
- 17:35, 25 января 2018
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|Предыстория: В Узбекистане врачи извлекли из тела 11-месячного ребёнка 13 игл
|Продолжение: В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
В министерстве опровергли сообщения о смерти ребенка, появившиеся 24 января.
Утверждается, что ситуация с младенцем изучается рабочей группой во главе с прокуратурой в Фергане.
В то же время ребенок находится в тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь, отмечает издание.
Напомним, что директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева
сообщила о смерти ребёнка, которому извлекли из тела 13 игл. Иглы были обнаружены в теле 11-месячного ребенка из Ферганской области.
В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства. Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. По его словам, "иглы были намеренно воткнуты в ребёнка извне".