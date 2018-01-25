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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Минздраве Узбекистана опровергли смерть ребёнка, у которого извлекли из тела 13 игл
Предыстория: В Узбекистане врачи извлекли из тела 11-месячного ребёнка 13 иглПродолжение: В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
CA-NEWS (UZ) - 11-месячный ребенок из Ферганы, у которого в теле обнаружили 16 стальных игл жив. Об этом сообщило издание kun.uz, ссылаясь на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

В министерстве опровергли сообщения о смерти ребенка, появившиеся 24 января.

Утверждается, что ситуация с младенцем изучается рабочей группой во главе с прокуратурой в Фергане.

В то же время ребенок находится в тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь, отмечает издание.

Напомним, что директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева
сообщила о смерти ребёнка, которому извлекли из тела 13 игл. Иглы были обнаружены в теле 11-месячного ребенка из Ферганской области.

В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства. Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. По его словам, "иглы были намеренно воткнуты в ребёнка извне".

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