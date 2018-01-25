Суд Стокгольма оставил в силе решение о замораживании $100 млн активов Казахстана

- Приказ о временном замораживании активов Национального фонда Казахстана в Швеции в размере около 100 млн долларов США оставлен в силе.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК, 24 января 2018 года Окружной суд города Стокгольм принял решение не отменять ранее принятый приказ о замораживании активов Нацфонда, находящихся в Швеции.

Ранее сообщалось, что шведский суд наложил временные ограничения на распоряжение активами Национального фонда в виде акций 33 шведских компаний на общую сумму около 100 млн долларов США и банковские счета посольства Казахстана в Швеции.

В дальнейшем по ходатайству РК удалось снять обременения со счетов дипломатического представительства.

Однако суд не принял во внимание доводы о статусе активов, правовом статусе Национального банка и его функциях по управлению средствами Национального фонда. Министерство юстиции и Национальный банк будут обжаловать данное решение в Апелляционном суде Швеции, отмечает ведомство.