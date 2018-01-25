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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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По факту возгорания автобуса, в котором погибли граждане Узбекистана, возбуждено дело, задержаны водители

CA-NEWS (KZ) - Задержаны три водителя автобуса, при пожаре в котором погибли 52 гражданина Узбекистана. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

По данным надзорного органа, их задержали оперативники сразу после выписки из больницы. По факту возгорания в автобусе возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Следствие установило, что водители нарушили правила эксплуатации транспортного средства и правила пожарной безопасности, используя паяльную лампу в салоне автобуса.

«Установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей», - сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев.

Утром 18 января на трассе Самара–Шымкент в салоне автобуса произошел пожар, 52 человека погибли, 5 спаслись, 3 из них водители.

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