Казахстан получил еще 3 лицензии для участия в Олимпиаде-2018

CA-NEWS (KZ) - Казахстан получил еще 3 лицензии для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщает 25 января пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, международный союз конькобежцев ISU предоставил одно место в старте на 1,5 тыс. метров в шорт-треке у мужчин. В связи с тем, что шведский НОК сообщил ISU об отказе от своей квоты на дистанции, в соответствии со специальной Олимпийской квалификационной классификацией Казахстан, занимающий следующее место в резервном списке, получил дополнительную квоту, воспользоваться которой может один из трех уже подтвержденных спортсменов. Таким образом, на дистанции 1,5 тыс. м от Казахстана выступят два атлета.

Кроме того, НОК РК получил подтверждение о получении лицензии в могуле среди женщин. Ранее в могуле у спортсменов были три олимпийские квоты: две у мужчин и одна у женщин. Теперь на Олимпиаде в соревнованиях по фристайл-могулу Казахстан представят четыре спортсмена.

Также комитет получил подтверждение от Международного союза конькобежцев об еще одной лицензии в эстафете. Таким образом, в Корею отправится сборная по шорт-треку в составе 7 человек - 5 мужчин и 2 женщины. Команда заезжает в олимпийскую деревню Каннына 3 февраля.

На данный момент у Казахстана 52 лицензии. Олимпиада стартует 9 февраля.