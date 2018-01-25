Морозы в Казахстане: 65 бездомных доставлены с улиц в центр адаптации в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Астане сотрудники полиции направили в центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, 65 человек.

Как сообщает пресс-служба акимата города, в связи с ухудшением погодных условий и резким снижением температуры, полицейская служба столичного Департамента внутренних дел принимает меры по оказанию содействия лицам, оказавшимся на улице. Чтобы исключить факты обморожения и других несчастных случаев, проводится работа по патрулированию улиц города.

Вместе с тем столичные полицейские на личном и служебном автотранспорте довезли до дома 218 взрослых и более 30 детей, которые были переданы родителям.

Заградительными постами «Рубеж» ограничен выезд за пределы города для грузового и общественного транспорта междугороднего сообщения, организованы пункты обогрева, где предусмотрен чай и все необходимое для оказания первичной медицинской помощи. На постах осуществляется мониторинг автотранспортных средств из пригородных поселков города. Всего дорожные инспекторы полиции оказали содействие в сопровождении 144 машин.