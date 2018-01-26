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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге задержаны уроженцы Узбекистана, похитившие и до смерти избившие гражданина Азербайджана

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали троих уроженцев Узбекистана, которые подозреваются в похищении человека. По факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, по версии следствия, уроженец Узбекистана, испытывая неприязненные отношения к 27-летнему гражданину Азербайджана, решил организовать его похищение и причинение ему тяжких телесных повреждений, для чего привлек двоих земляков, находящихся в розыске.

4 января около дома 59 по Планерной улице злоумышленники напали на потерпевшего и избили, после чего поместили в багажник автомобиля и вывезли на территорию Всеволожского района Ленобласти. Затем они вновь жестоко избили его, после чего оставили на обочине дороги и скрылись с места происшествия. Ночью 5 января потерпевший был обнаружен проезжавшим мимо дачником и доставлен в больницу, где скончался спустя непродолжительное время.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека". Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

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