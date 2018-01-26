В Беларуси отменили «налог на тунеядство»

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения и отменяется обязательный сбор с безработных в размере $250 в год для официально не работавших в течение полугода. Об этом сообщает в четверг, 25 января пресс-служба главы государства.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, новым декретом отменяется взыскание так называемого «налога на тунеядство», который спровоцировал акции протеста по всей стране в начале 2017 года.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», – говорится в сообщении.

Согласно тексту декрета, с 1 января 2019 года трудоспособные, но не работающие белорусы должны будут оплачивать все ​субсидируемые государством услуги по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание». Перечень таких услуг будет определять совет министров Беларуси. В пресс-службе Лукашенко пояснили, что декрет направлен на то, чтобы стимулировать трудовую занятость населения и активизировать работу власти по содействию гражданам в трудоустройстве.

Согласно декрету, на местные органы власти возлагается индивидуальная работа по трудоустройству и ресоциализации граждан.

В начале прошлого года, перед истечением срока, в Белоруссии прошли митинги против «сбора с тунеядцев». На них пришли по несколько тысяч человек. На тот момент налоговые органы направили извещения о необходимости уплаты сбора 470 тыс. человек.