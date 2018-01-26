В Беларуси отменили «налог на тунеядство»

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- 9:31, 26 января 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения и отменяется обязательный сбор с безработных в размере $250 в год для официально не работавших в течение полугода. Об этом сообщает в четверг, 25 января пресс-служба главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, новым декретом отменяется взыскание так называемого «налога на тунеядство», который спровоцировал акции протеста по всей стране в начале 2017 года.
«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», – говорится в сообщении.
Согласно тексту декрета, с 1 января 2019 года трудоспособные, но не работающие белорусы должны будут оплачивать все субсидируемые государством услуги по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание». Перечень таких услуг будет определять совет министров Беларуси. В пресс-службе Лукашенко пояснили, что декрет направлен на то, чтобы стимулировать трудовую занятость населения и активизировать работу власти по содействию гражданам в трудоустройстве.
Согласно декрету, на местные органы власти возлагается индивидуальная работа по трудоустройству и ресоциализации граждан.
В начале прошлого года, перед истечением срока, в Белоруссии прошли митинги против «сбора с тунеядцев». На них пришли по несколько тысяч человек. На тот момент налоговые органы направили извещения о необходимости уплаты сбора 470 тыс. человек.