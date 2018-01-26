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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Морозы в Казахстане: Почти во всех регионах республики ограничено движение транспорта

CA-NEWS (KZ) - Из-за сильных морозов движение общественного транспорта и автомобилей на дизельном топливе ограничено на трассах почти всей территории страны, сообщает КЧС МВД РК.

В Астане с вечера 25 января в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

Такое же ограничение действует на трассах Акмолинской области.

В Актюбинской области из-за сильной метели и нулевой видимости закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз (92-й – 257-й км, Эмба – Шалкар).

В Алматинской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Алматы – Оскемен (558-й – 615-й км) для дизельного и общественного автотранспорта.

По всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта ввели ограничение в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

По прогнозу синоптиков на 26 января, в семи областях – Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской – ожидается сильный мороз.

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