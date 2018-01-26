В 2018 году в Казахстане запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 47 турбин

CA-NEWS (KZ) - Осенне-зимний период в Казахстане проходит в штатном режиме, потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

По данным ведомства, с начала года в республике выработано 7,9 млрд кВт/ч электроэнергии или на 11% больше уровня 2017 года, потреблено 7,5 млрд кВт/ч электроэнергии или на 6% больше уровня прошлого года.

Максимум нагрузки в текущий отопительный сезон планируется на уровне 14,5 тыс. МВт. На 25 января максимум нагрузки составил 14 тыс. 344 МВт.

На 25 января на топливных складах энергоисточников накоплено 3,5 млн тонн угля, что на 7% больше уровня прошлого года, и 102 тыс. тонн мазута, нормы запаса соблюдаются. В 2018 году по республике планируется добыть до 107 млн тонн угля.

Количество фактов не соблюдения температурного графика от электростанций сократилось в 4 раза в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Имеющиеся недогревы в большинстве связаны с заданием заниженной температуры тепловыми сетями.

Для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 47 турбин. С 8 января ремонтные работы начались на гидротурбине № 3 Капшагайской ГЭС АО «АлЭС».

Угледобывающие компании в 2017 году добыли 106,7 млн тонн угля (без учета угольного концентрата), что на 8,2 млн тонн или на 8,3 % больше по сравнению с 2016 годом (106,7 % к плану 2017 года или 108,3 % к 2016 г.).

Энергопроизводящим предприятиям Казахстана отгружено 56,3 млн тонн угля, что на 7,1 млн тонн больше, чем в 2016 году.

Отгрузка угля на коммунально-бытовые нужды и населению в 2017 году составляет 12,5 млн тонн, что на 18% больше по сравнению с 2016 годом. Экспорт составил 29,3 млн тонн, что на 3,1 млн тонн больше показателя 2016 года, сообщили в Минэнерго.