В Таджикистане осудили медиков, виновных в гибели известной актрисы

CA-NEWS (TJ) - Двое сотрудников Центра борьбы с туберкулезом Согдийской области судом Худжандского городского суда осуждены на три года лишения свободы каждый за халатность, повлекшую за собой смерть человека.

В Худжанде в четверг завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении врача областного Центра борьбы с туберкулезом Хотама Отамбоева и лаборантки Мехри Юсуповой, по вине которых ушла из жизни Саодат Саломова, актриса и главный балетмейстер областного драмтеатра имени Камоли Худжанди.

Медиков обвиняли в халатности, повлекшей за собой смерть человека. Осужденные будут отбывать наказание в колонии-поселении. Заслуженная артистка Таджикистана Саодат Саломова, дочь известной актрисы театра и кино Сайрам Исоевой, скончалась от кровоизлияния в мозг в Центре борьбы с туберкулезом 1 апреля прошлого года. Ей было 50 лет.

Консилиум врачей установил, что Саодат Саломова ушла из жизни из-за неправильно поставленного диагноза. “19 марта прошлого года ее в тяжелом состоянии привезли в Худжандскую городскую больницу. В областном Центре борьбы с туберкулезом заявили, что у Саодат Саломовой туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы», - сказала Дилафруз Самадова, адвокат семьи Саломовых.

По ее словам, позже биологическая экспертиза показала, что мокрота, по которой установили диагноз и назначили лечение, принадлежала другому больному.

Даврон Мадаминов, руководитель Согдийского областного центра борьбы с туберкулезом, ранее говорил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти актрису. «Состояние Саодат Саломовой было тяжелое. Врачи центра старались изо всех сил. Мы пригласили ведущих специалистов, следовали их рекомендациям. Но увы, спасти ее не удалось».