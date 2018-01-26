РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни 33 человек

CA-NEWS (CA) - В Южной Корее в больнице при пожаре в больнице погибли 33 человека, 80 пострадали, сообщает агентство Yonhap.

Возгорание в городе Мильян возникло 26 января в 07:30 по местному времени на первом этаже городской больницы Седжон в 386 км к юго-востоку от Сеула. Пожар был потушен через 1 час 40 минут.

Всего в больнице в момент возгорания находились около двухсот человек.

Точные причины возникновения пожара на данный момент неизвестны, по предварительным данным, огонь вспыхнул в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. Чтобы потушить его, пожарным потребовалось почти два часа.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже созвал экстренное правительственное совещание в связи с трагедией. Выжившие пациенты больницы в данный момент переведены в другие близлежащие госпитали.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×