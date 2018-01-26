Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни 33 человек

CA-NEWS (CA) - В Южной Корее в больнице при пожаре в больнице погибли 33 человека, 80 пострадали, сообщает агентство Yonhap.

Возгорание в городе Мильян возникло 26 января в 07:30 по местному времени на первом этаже городской больницы Седжон в 386 км к юго-востоку от Сеула. Пожар был потушен через 1 час 40 минут.

Всего в больнице в момент возгорания находились около двухсот человек.

Точные причины возникновения пожара на данный момент неизвестны, по предварительным данным, огонь вспыхнул в отделении неотложной помощи на первом этаже здания. Чтобы потушить его, пожарным потребовалось почти два часа.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже созвал экстренное правительственное совещание в связи с трагедией. Выжившие пациенты больницы в данный момент переведены в другие близлежащие госпитали.