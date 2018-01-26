РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Морозы в Казахстане: В Астане кондуктор выгоняла пассажира из автобуса в 40-градусный мороз (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Астане в 40-градусный мороз кондуктор выгоняла пассажира из автобуса, сообщает портал Nur.kz.

"23 января в 22.30 снял на видео, как кондуктор автобуса выгоняет пассажира. На улице -40, пассажир адекватный, не пьяный, не бомж. Он всего лишь хотел доехать до конечной остановки, в полупустом последнем автобусе.

Особенно меня поразило, что она выхватила у пожилого человека из рук сумку и угрожала вышвырнуть ее на улицу, чтобы он вышел за ней. Что было дальше я не знаю, была моя остановка", - описывает ситуацию очевидец происшествия.

Управление пассажирского транспорта сообщило, что кондуктора вызвали на дисциплинарный совет для разбирательства.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×