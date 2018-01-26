Морозы в Казахстане: В Астане кондуктор выгоняла пассажира из автобуса в 40-градусный мороз (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Астане в 40-градусный мороз кондуктор выгоняла пассажира из автобуса, сообщает портал Nur.kz.

"23 января в 22.30 снял на видео, как кондуктор автобуса выгоняет пассажира. На улице -40, пассажир адекватный, не пьяный, не бомж. Он всего лишь хотел доехать до конечной остановки, в полупустом последнем автобусе.

Особенно меня поразило, что она выхватила у пожилого человека из рук сумку и угрожала вышвырнуть ее на улицу, чтобы он вышел за ней. Что было дальше я не знаю, была моя остановка", - описывает ситуацию очевидец происшествия.

Управление пассажирского транспорта сообщило, что кондуктора вызвали на дисциплинарный совет для разбирательства.