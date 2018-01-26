РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Казахстан получил очередную лицензию на Олимпиаду в Пхенчхане
Предыстория: Казахстан получил еще 3 лицензии для участия в Олимпиаде-2018

CA-NEWS (KZ) - Сборная Казахстана по лыжным гонкам получила еще одну лицензию на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, организация получила официальное подтверждение от Международной федерации лыжного спорта FIS о получении седьмой олимпийской путевки. Данную квоту будет распределять тренерский штаб национальной сборной.

Ранее казахстанские лыжники получили 6 олимпийских лицензий: две мужчинам, две женщинам и две на усмотрение тренерского штаба.

К настоящему времени у республики 53 лицензии.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×