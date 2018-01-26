Казахстан получил очередную лицензию на Олимпиаду в Пхенчхане

CA-NEWS (KZ) - Сборная Казахстана по лыжным гонкам получила еще одну лицензию на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, организация получила официальное подтверждение от Международной федерации лыжного спорта FIS о получении седьмой олимпийской путевки. Данную квоту будет распределять тренерский штаб национальной сборной.

Ранее казахстанские лыжники получили 6 олимпийских лицензий: две мужчинам, две женщинам и две на усмотрение тренерского штаба.

К настоящему времени у республики 53 лицензии.