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  26 января 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Морозы в Казахстане: Ограничена скорость поездов

CA-NEWS (KZ) - В связи с аномальными морозами в Казахстане АО «Пассажирские перевозки» приняло решение об ограничении скорости пассажирских поездов.

Как сообщает 26 января пресс-служба компании, под особым контролем находятся система отопления, поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах.

«Просим пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от нас обстоятельствам», - отмечает АО и добавляет, что меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

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