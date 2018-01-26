Морозы в Казахстане: Ограничена скорость поездов
CA-NEWS (KZ) - В связи с аномальными морозами в Казахстане АО «Пассажирские перевозки» приняло решение об ограничении скорости пассажирских поездов.
Как сообщает 26 января пресс-служба компании, под особым контролем находятся система отопления, поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах.
«Просим пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от нас обстоятельствам», - отмечает АО и добавляет, что меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.
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