Пазырыкские курганы культур Центральной Азии скифского времени включили в предварительный список наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (TM) - Уникальный культурный и исторический объект в республике Алтай "Сокровища пазырыкской культуры", представляющий комплекс курганов, включен в российский предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Сокровища пазырыкской культуры" - всемирно известные курганы и наскальные рисунки пазырыкского периода. Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО - это перечень объектов на территории государства, которые обладают выдающейся ценностью и могут быть номинированы на включение в Список всемирного наследия", - сказали в ведомстве.

Пазырыкская культура - одна из культур Центральной Азии скифского времени. В Горном Алтае это период с VI века до нашей эры по II век до нашей эры, после нее остались уникальные погребальные комплексы.

По данным пресс-службы правительства региона, курганы - не первый объект в Горном Алтае, попавший в предварительный список ЮНЕСКО, 10 лет назад в Список всемирного наследия на основании природных критериев включили комплекс "Золотые горы Алтая": Алтайский и Катунский биосферный заповедники, плоскогорье Укок, Телецкое озеро и гору Белуха.

Уникальные курганы

В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких царских курганов скифского времени. В исследованных погребениях были обнаружены уникальные по сохранности вещи, которые укладывали с умершими вождями в могилы. Сохранность предметов из органических материалов - дерева, кожи, ткани дала подкурганная мерзлота. Находки из этого кургана хранятся в Государственном Эрмитаже и требуют особых условий хранения.